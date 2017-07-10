Akıllı Bisiklet Uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve insanları bisiklet kullandırmaya özendirmek amacıyla, Orduzu Pınarbaşı Tabiat Parkında geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen Akıllı Bisiklet Uygulaması bu aralar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar hem doğal ortamda bisiklet sürmenin keyfini yaşıyor hem de spor yaparak sağlıklı bir hayat yaşıyor. Uygulamadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür eden vatandaşlar, uygulamanın diğer illere de örnek olmasını istedi.

Uygulama ile çocukluk günlerini hatırladıklarını belirten vatandaşlar, bisiklete binmeyi herkese tavsiye etti.