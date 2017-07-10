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10 Temmuz 2017 13:47

Akıllı Bisiklet Uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Orduzu Pınarbaşı Tabiat Parkında başlatılan Akıllı Bisiklet uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Akıllı Bisiklet Uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

10 Temmuz 2017 13:47


Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve insanları bisiklet kullandırmaya özendirmek amacıyla, Orduzu Pınarbaşı Tabiat Parkında geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen Akıllı Bisiklet Uygulaması bu aralar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Uygulamadan memnun kalan vatandaşlar hem doğal ortamda bisiklet sürmenin keyfini yaşıyor hem de spor yaparak sağlıklı bir hayat yaşıyor. Uygulamadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür eden vatandaşlar, uygulamanın diğer illere de örnek olmasını istedi.


Uygulama ile çocukluk günlerini hatırladıklarını belirten vatandaşlar, bisiklete binmeyi herkese tavsiye etti.




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