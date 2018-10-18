Akın, Malatya tanıtım günlerini değerlendirdi

Ş. Genel Müdürü Sabri Akın İstanbul'da yapılan Malatya Tanıtım Günlerini değerlendirdi.

İstanbul'da gerçekleştirilen Tanıtım Günlerinde Malatya'nın tanıtımını gerçekleştirdiklerini aktaran Akın “Bilginiz üzere Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. olarak temel hedefimiz ilimizi tanıtmak, özellikle ilimizin kültürel değerlerini yaygınlaştırmak ve yaymak. Bu kapsamda yapmış olduğumuz etkinliklerde, kısmen ilimize ekonomik olarak da katkılar sağlamak noktasında çabalarımız gayretlerimiz var. Bu konuda yapmış olduğumuz en büyük etkinliklerden birisi de Malatya Tanıtım Günleri etkinliğiydi. Geçmiş yıllardan beri dönem dönem Ankara'da İstanbul'da, Bursa, İzmir'de yapmış olduğumuz tanıtım günleriyle hem o ilde Malatyalı hemşehrilerimizle buluşma ortamı sağlamak aynı zamanda özellikle Malatya'nın yemek, folklor ,müzik kültürünü aynı zamanda Malatya havasını orada solumak, son yapmış olduğumuz etkinlikte İstanbul'da Malatya tanıtım günleri organizasyonu yaparak Malatyalı hemşehrilerimizle buluşmak idi. Hemşehrilerimizle özellikle yoğun ilgi gösterdiler. İstanbul yeni kapıda Malatya stantlarımızı ziyaret ederek bizlere teşekkür ettiler” ifadelerini kullandı.

Akın, “Malatya'da yapmış olduğumuz çalışmalarımızı il dışında bulunan Malatyalı hemşehrilerimize bir nebze göstermiş olduk. Yapmış olduğumuz bu çalışma ileriye dönük olarak, Malatya'ya çok farklı katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Çünkü bu tür tanıtım toplantıları daha sonra bir getirisi ortaya çıkıyor. Aynı zamanda standa gelen bizleri ziyaret eden misafirlerimiz hemşehrilerimiz bir nebzede olsa bir gurbet bir hasret gidermiş oldular” diye konuştu.