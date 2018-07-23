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23 Temmuz 2018 16:25

Akın’dan Göldağ yaylasına ziyaret

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Arapgirli yetiştiricilerin kullandığı, Göldağ yaylasındaki yetiştiricileri ziyaret ederek problemlerini dinledi.

Akın’dan Göldağ yaylasına ziyaret

23 Temmuz 2018 16:25


Burada konuşan Akın, “Bulunduğumuz yaylamız Arapgir Göldağ yaylası. Özellikle bu yaylamızda en büyük sıkıntılarından bir tanesi olan yol problemi vardı. Bu problemin çözülmesi noktasında yetiştiricilerimiz her geldiğimizde konuşup, masaya yatırdık. İlçe Belediye Başkanı ile görüştük fakat çok fazla bir yol alamadık. Ben burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu yayla yolunun acil çözülmesi gerekti, çünkü çok tehlikeli bir yoldu. İnsanların kaza geçirmesi, uçurumların olması noktasında sıkıntılı bir bölgeydi. Bu bölgenin bir an önce yapılması noktasında emir veren ve yaptıran Hacı Uğur Polat’a ve ekibine teşekkür ediyoruz. Yine diğer bir problem olan buradaki yetiştiricilerin en büyük sorunlarından birisi sulak(sıvat) problemidir. Sulakların(sıvatların) birçok yere ilçe belediyesi aracılığıyla dağıtılmasına rağmen henüz daha göldağı yaylamıza bu sulakların ulaşmadığını gördük. Tabi bunu ilgili yetkililerle görüşüp bir an önce buraya sulak(sıvat) gelmesi noktasında gerekli girişimlerimizi bugünden itibaren yapacağız. Yine yetiştiricilerimizin gölgelik,tuzlak, sulak, tuvalet, banyo gibi temel ihtiyaçları var. Yetkililerimizi davet ediyorum. Milletvekillerimiz siyasilerimiz belediye başkanları kaymakamlar, buralara bir saat de olsa gelin bir görün, empati duyun. Bunların bir ayranını için, yemeğini yiyin. Her yaylamızı ziyaret ettiğimiz de niye bunu söylüyoruz. Çünkü bunlar da bizim insanlarımız ve yetiştiricilerimiz, bunlar da milli hâsılaya katkı sunuyorlar, buraları da gezelim, görelim belki bir iki saat geç gelip geç gidebiliriz, ama en azından bir kere de olsa buraları bir ziyaret edelim. Malatya il hudutları içerisindeki yetiştiricilerimizin problem ve sıkıntılarının çözülmesi noktasında biz her zaman olduğu gibi birlikteliğimizi sağlayarak inşallah problemlerimizi sıkıntılarımızı çözmeye çalışacağız, çözeceğiz ve işimize bakacağız” diye konuştu.


Ev sahipliği yapan temsilci Ziya Bali ve Rasim Akkaya İhsan Akın’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.




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