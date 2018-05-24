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24 Mayıs 2018 16:23

Akın’dan MTB’ye ziyaret

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) Başkanı İhsan Akın beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan’ı ziyaret etti.

Akın’dan MTB’ye ziyaret

24 Mayıs 2018 16:23


Ziyarette bir konuşma yapan Başkan Akın Ticaret Borsası Başkanlığına seçilen Ramazan Özcan’a ve Yönetim Kuruluna hayırlı olsun temennisinde bulundu. Akın, “Ramazan Başkanım gerçekten yıllardır siyasetin içinde. Tarım, kayısı ve hayvancılıkla ilgili bilgi sahibi. Kendisine başarılar diliyorum.Böyle insanlara ihtiyacımız var, hep birlikte gönül birliğiyle çalışmamız lazım” şeklinde konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTB Başkanı Ramazan Özcan ise, “Bu gün Malatya’da tarım ve hayvancılıktaki en büyük platformumuz ağırlıyoruz. Malatya’da özellikle tarım ve hayvancılık adına sürekli gündemi sıcak tutan devamlı meslek dallarının sorunlarını gündeme getiren, seçildiği günden beri çözüm üretmek için, programla projelerle ekibiyle arkadaşlarıyla çalışan Başkan İhsan Akın’ı tebrik ediyoruz. Tarım ve Hayvancılık Platformu şuanda Malatya’da en büyük sivil toplum örgütüne dönüştü. Malatya hepimizin ortak paydası” diye konuştu.




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