Diğer
Kategoriler
27 Mayıs 2018 13:07

Akın’dan MTSO’ ya ziyaret

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) Başkanı İhsan Akın Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Akın’dan MTSO’ ya ziyaret

27 Mayıs 2018 13:07


Yönetim Kurulu Üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette bir konuşma yapan Başkan Akın, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına ve TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu ise, “Malatya hepimizin ortak paydası. Yeni dönemde ortak akıl ve işbirliği ile paydaş olarak gördüğümüz kurum ve kuruluşlarla tüm projelerde birlikte hareket edeceğiz. Amacımız birlikte güzel çalışma ve projeler gerçekleştirmektir. Bundan sonraki süreçte de kentimiz için hep birlikte çalışacağız. Tekrar nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
29
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç