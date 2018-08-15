Akın’dan ’oyunu bozalım’ çağrısı

Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı başlatılan bu oyunu şov amaçlı değil, gerçekten fedakarlık yaparak, bozalım” dedi.

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, yaptığı açıklamada dolardaki artışa tepki gösterdi. Akın, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne sinsice düşmanlık yapanlar, terör örgütlerini destekleyerek hainlik yapanlar, bu alçakların eninde sonunda tüm plan projesi ortaya çıkartılacak olup hem halk, hem de devlet tarafından en ağır şekilde cezalandırılacaklardır. Yıllarca Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yüce milletimizin geleceğini ipotek altına almak için sinsice çalışan dış mihraklar ve onların aşağılık hizmetkarlarının 17-25 aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle emellerini gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Ama bu devlet düşmanları ve onlara hizmet edenlere, haddini bildiren kaim ve daim olan Yüce Milletimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bugüne baktığımızda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Aziz Milletimizin geleceğini karartmaya yönelik, baskı ve şantajla kendini var etmeye çalışan ABD’nin ve onlara yardakçılık yapan Devlet düşmanları tarafından açılan ekonomik savaşta sonuna kadar mücadelemiz her alanda devam edecektir” şeklinde konuştu.

"Bizler MATHAP olarak, her zaman olduğu gibi bugün de yaşanan kirli ve sinsi savaşta da devletimizin ve Devlet Başkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın yanındayız” diyen Akın, “Ülkemize karşı başlatılan ekonomik savaş nedeniyle döviz, yapay yükseliş sergilemekte olup. Birçok ülke ve halklarının bizlere olan desteği ile bu yapay yükselişin duracağına ve dövizin düşeceğine inancımız tamdır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yokluklar içinde kurulan, bugün bölgesel güç haline gelen ve Dünya mazlumlarının umudu olan Devletimiz Büyük bir Ulus Devletidir. Bu yüce Devletin necip milletini döviz kurlarındaki suni artışlar kesinlikle korkutamaz” ifadelerini kullandı.

Akın, Türkiye’yi parçalamak isteyenlerin kaos çıkartmaya çalıştığına dikkat çekerek, iş adamları ve yatırımcılara seslendi. Akın “Burası ne Irak, ne Suriye, ne Lübnan, nede Libya’dır bu topraklar bin yıllık tarihi olan göz dikene mezar olan ecdadımızın bize yadigarı, her tarafı kanla sulanan kutsal vatan topraklarımızdır. Buradan tekrar milyon dolarları olup, sabah akşam kur takip eden, hesaplarında, alışverişlerinde hala farklılık göstermeyen, işlem yapılmayan, sistemden en iyi şekilde nemalanan, siyasetçilere, kurum kuruluşlara, STK lara, iş adamlarına, yatırımcılara, ihracatçı ve ithalatçılara sesleniyoruz takipteyiz. Ülkemize karşı başlatılan bu ekonomik savaşta yüzde bir ihtimal bile olsa başarılı olunduğunda böl parçala yönet oyunu gerçek olacaktır, trilyon dolarlarınız sizi asla kurtaramaz. Gelin hep birlikte fedakarlık yapalım Türk lirasına destek olalım, bu savaşa karşı hazinemize destek olalım” dedi.

Akın "Hepimiz Aynı gemideyiz, batarsak hep birlikte batacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı başlatılan bu oyunu şov amaçlı değil, gerçekten fedakarlık yaparak, bozalım. Alışverişlerimizi TL ile yapalım, sudan bahaneler ile ülkemizde üretilen, depoda stoklanan malzemeler için dolar artı böyle oldu, diye mallarımızı ikiye katlayarak fırsatçılık yapmayalım, herkes vatani ve insani sorumluluğunu yerine getirsin. Her şeyi Devletten beklemek yerine, herkes üzerine düşeni yapsın aksi halde Son pişmanlık fayda etmez. Şehit ve Gazilerimizden Allah razı olsun, şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Onlar gelecek kaygısı gütmeden dünyada en değerli olan bir daha geri getirilemeyecek canlarını bir saniye bile tereddüt etmeden feda eylediler. Bizler neden kaygı duyuyoruz ki, kaygı duymamız gereken tek şey ülkemizin bekası, bayrağımız, ezanımız, toprağımız ve vazgeçilmez mukaddes vatanımız. Dolarsız yaşanır ama vatansız yaşanılamaz” diye konuştu.