Akın’dan Polat’a ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a hayırlı olsun ziyaretini Platform olarak gerçekleştirdiklerini belirten İhsan Akın, “Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkanlığı döneminde de güzel hizmetler üretmişti. Başkanımız Malatya’nın sorun ve sıkıntılarını iyi bilen, mera ve yaylalardaki hayvan yetiştiricilerine değer vermektedir. Bazı projelerimizin hayata geçirilmesinde Sayın Başkanımızın destek ve yardımlarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Tarım ve Hayvancılık Platformu’nun oluşturulmasında Platform Başkanı İhsan Akın’ın büyük katkılarının olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Belediye olarak çiftçilerimizle, hayvan yetiştiricilerimizle birlikte çok sayıda ortak proje gerçekleştirdik. Bu projelerimiz bundan sonra da devam edecektir. Tarım ve Hayvancılık Malatya’nın en önemli geçim kaynaklarındandır. Ayrıca Malatya Sanayisi de çok hızlı bir şekilde gelişme göstermektedir” dedi.

Sorumluluğu daha fazla ve önemli bir göreve geldiğini belirten Başkan Polat, “Malatya hepimizin ortak evi. Malatya’yı en güzel şekilde yönetme gayreti içerisinde olacağız. Malatya’yı ortak akıl ile yöneterek, çok daha fazla ve hızlı hizmet üreteceğiz. Her zaman istişareye açık olacağız” diye konuştu.