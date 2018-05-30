Akın’dan üretim ve ihracat vurgusu

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İhsan Akın, “Veteriner Hekimler Odası Başkanımız Ertuğrul Özdemir ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanımız Fevzi Çiçek’e yetiştiricilerimiz, tüm üyelerimiz adına bizleri ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabi ki bizler ortak paydaş olarak ortak kuruluşlar olarak tarım ve hayvancılığın temsilcileri olarak el birliğiyle, gönül birliğiyle birlikte geçmişte de çalıştık, bundan sonra da inşallah hep birlikte çalışacağız. Önemli olan ortak değerimiz Malatyamız için Türkiyemiz için gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. Bu anlamda üretmemiz gerekiyor. Başkanımızın da dediği gibi, hayvan sayımızı arttırmamız gerekiyor. Desteklemeler anlamında tabi ki bakanlığımızın destekleri var ama bu desteklemelerin artması gerekiyor. Bunları her platformda dile getiriyoruz, ama sadece dile getirmek yetmiyor burada siyasilerin de yerel yöneticilerin de yine kurum ve kuruluşların da ilgili bunlara destek olması lazım. Çünkü biz ithal etmek yerine ihraç etmeliyiz ve ihraç edebilmemiz adına da üretmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir ise, “Değerli Başkanımızı genel kuruldan tekrar başarı ile çıkmasından dolayı kutluyoruz. Zaten senelerdir başarılı çalışmalarını mücadelelerini yakinen görüyoruz. Gerçekten başkanımız çok gayretli ve özverili çalışmalar yapıyor, Türkiye de koyun keçi birlikleri içerisin de en fazla ses getiren hizmet veren bir arkadaşımız, tekrar seçilmesinden dolayı kendisini yürekten kutluyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek de, “Görevinizi sürdürürken yapılan genel kurulla tekrar yeni göreviniz ya da yeniden seçilmeniz de sizi tebrik ediyorum. Geçmişte de aktif yoğun bir şekilde gerek üyeleriniz gerekse de diğer paydaş kuruluşlarınızla aktif diyalog içerisin de olduğunuzu biliyoruz. Yeni projeler yeni akımlarla yeni bakış açılarla geliştireceğinizden de şüphemiz yoktur. Tekrar yeniden seçilmiş olduğunuz bu görevde yönetim kurulunuz ve sizlere başarılar diliyorum” diye konuştu.