Akın’dan Yama Dağı’na ziyaret

Üreticiler tarafından davet edildiklerini söyleyen Akın, yaylacıların ihtiyaçlarını tespit ederek sorunları yerinde gördüklerini kaydetti. Akın, “Burada yayladaki büyük sıkıntılardan bir tanesi sosyal ihtiyaçlar ile alakalı tuvalet banyo yolu ihtiyacı genel anlamda enerji elektrik başta gelmektedir. Burada milli hasılaya en fazla katkı sunan küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Otların boş yere çürümesinin ekonomiye hiçbir katkısı olmuyor. Ancak küçükbaş hayvan yetiştiricileri bu anlamda desteklenirse buralarda yetişen bin bir çeşit otu hayvanlarına yedirerek hem üretici anlamında hem de Türk ekonomisine katkı anlamında çalışmalar yapıyorlar. Ayrıca elde ettikleri sütlerini değerlendiriyor kırkımlarını yapıyor ve ürünlerini değerlendirerek hem kendi hem de ülke ekonomisine katkı sunuyorlar. Bulunduğumuz bölgemiz daha çok yazları misafir yetiştiricilerimizin kullandığı bir alandır. Ekrem Karadoğan’a ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Buradaki yaylalar Osmanlı döneminden beri kullanılmaktadır. Buradaki yetiştiricilerimizin sıkıntılarını çözmek bunları sesini dinlemek, Seslerini duymak, yol tuvalet banyo buradaki sosyal ihtiyaçları, hayvanların sulak ve tuzlukları gibi ihtiyaçlarına bir nebzede olsun katkı sağlamak için zaman zaman bu tür gezi programları düzenliyoruz.

Bildiğiniz gibi başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere buraya özel önem veriliyor. Burada bayan yetiştiricilerinin önemli sosyal anlamda en fazla desteklenmesi gereken kişilerdir. Sosyal ihtiyaçlarının dışında bir de sigortası yapıldığı zaman çoban bulma anlamında daha rahatlayacaklar. Çobanın annesi ve kızı, evdeki kadınları çok önemli. Bu anlamda da sosyal ihtiyaçlar ve araçlarla yerel yöneticilerin buralara gelip buraları görmesi lazım. Buradaki sıkıntıları yetiştiricilerin dinlemeleri lazım. Buralara gelip misafir olmaları lazım. Burayı gören yöneticilerimizi de yetiştiricilerimiz adına buraya davet ediyoruz. Sıkıntıları birebir kendilerinin görmelerini istiyoruz. Bazı projelerde panel, koyun kırkma makinesi, jeneratör gibi ürünlerle elimizden geldiğince katkı sunuyoruz. Ama bizim de hem sponsor hem de bütçe anlamında birçok eksikliğimiz sıkıntımız olabiliyor. Bu yüzden kaymakamlarımız, Valilerimiz var illerimizden buralarda destek vermelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ekrem Karadoğan isimli yetiştirici ise, “Yazıhan Boztepe Mahallesi’nde yetiştiricilik yapıyorum. Örnek bir yetiştirici de olmaya çalışıyorum. Bu yaylalarımız da sosyal yaşantımız çok kısıtlı. İhtiyaçlarımızın başında tuvalet banyo ve mesken geliyor. Geçici meskenler kurulursa biraz daha olsa Lüks değil ama insanca medenice yaşamak istiyoruz. Gerçek Birlik başkanlarımız gelip bunları görerek sahada bizim sorunlarımızı yetkililere iletiyor. Masada oturan bir başına olmadığı için kendisine teşekkür ediyorum. Süt mamullerinde ise bir nebze de olsa bölgede Gezici olarak çalışan bir Mandıracı var. Sütlerimizi bunlara vererek geçimimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Sütleri işleyip peynir olarak veriyoruz. Mandıra peynirini kilosunu 10-12 liradan satıyoruz. Bir de çobanlık desteği alıyorum 5 bin TL SSK’mın komplesini yatırıyorum. Bu projede çok memnunuz. Aynısının eşlerimize olmasını istiyoruz. Hayvanların satışında bu yılın fiyatları iyi. Kilo olarak karkas yaparak 35 ile 40 lira arası satıyoruz. Canlı olarak 500 TL den aşağıda kuzu yoktur. Kurbanlık hayvanların satışında da hisse Bu yıl 1 yaşındaki kuzuyu bin liraya satmayı düşünüyoruz. Anaçlar bin 500 TL civarında satılır. Bu fiyatlardan aşağı olursa da bu işi yapan insanları da kurtarmaz. Yaylamızda yaklaşık 30-35 bin civarında hayvan var. Burada hayvan bakan aile sayısı ise 50 60 civarında. Burada 100’e yakın aile var. Tabii yama dağı diyince bu bölge geniş bir bölge. Başkanımızın yaptığı çalışmaları görmemek için kör duymamak için sağır olmak gerekir Birlik başkalarını sevip sevmemek farklı bir şeydir ama yaptığı çalışmaları bütün yetiştiriciler olarak takdir ediyoruz. Yeni yönetimdeki kadrosuna da başarılar diliyoruz” diye konuştu.