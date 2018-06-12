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12 Haziran 2018 16:33

Akşener Malatya’da partililere seslendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçilirlerse kayısıya büyük destek vereceklerini söyleyerek, “Söz veriyorum, kayısınız elde kalmayacak.

Akşener Malatya’da partililere seslendi

12 Haziran 2018 16:33

Devletin fiyat artı satın alma, onu depolama daha sonra satışa sunma yöntemini yeniden devreye sokacağım ve siz kayısıdan zarar etmeyeceksiniz” dedi.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Malatya’da partililere seslendi. Malatya kayısısının önemli bir ürün olduğunu söyleyen Akşener, “Malatya’da yaşayan bir üniversite hocası arkadaşımdan aldığım bilgiyi söylüyorum. 2 milyona yakın kayısı ağacının kesildiği ve yerine başka ürünlerin ekildiği yönünde bilgiler var. Bu bilgiler çok vahim bilgiler. Malatya eşittir kayısıdır. Bu yüzyıllardır böyle biliniyor. Böyle bir şehirde 2 milyona yakın kayısı ağacının kesilmesi başlı başına vahim bir iştir. Bu neden oluyor, çünkü kayısı para etmiyor. Ben 8 sene meclis yönettim herkes car car konuştu, ortaya hiçbir problem çözücü öneri çıkmadı. Ben size bu meydanda şu sözü veriyorum, kayısınız elde kalmayacak. Devletin fiyat artı satın alma, onu depolama daha sonra satışa sunma yöntemini yeniden devreye sokacağım ve siz kayısıdan zarar etmeyeceksiniz” diye konuştu.




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