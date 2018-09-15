Alacak verecek kavgasında kan aktı: 3 yaralı

Malatya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zanaat Sokak'ta 3 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.O. yanında bulunan pompalı tüfekle tartıştığı A.K. ve O.A.'ya ateş etti. Olayda sokaktan geçen A.A. elinden, A.K. ile O.A. ise bacakların yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, saldırıyı gerçekleştiren S.O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.