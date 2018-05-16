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16 Mayıs 2018 14:06

Aladağ’dan İsrail’e tepki

Malatya barosu Avukatlarından Osman Aladağ, barışçıl gösterilerde bulunan Filistinlileri katleden İsrail’e tepki gösterdi.

Aladağ’dan İsrail’e tepki

16 Mayıs 2018 14:06


İsrail’in eylemlerini şiddetle kınadığını belirten Aladağ, “ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanlar olarak Kudüs’ün namusunu korumak, tarihin bize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur. Kudüs’ün, gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır” dedi. Amerika Birleşik Devletleri’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul edilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Aladağ, “ABD bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs’ün, gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu’nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir” diye konuştu.




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