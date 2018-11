Ali Ekinci, aday adaylığı başvurusunda bulundu

2014 yerel seçimlerinde bağımsız olarak girdiği seçimde AK Parti'nin ardından Battalgazi'de en çok oyu alan Ali Ekinci, Battalgazi Belediyesi için AK Partiden aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Kalabalık bir topluluk ile parti binasına gelen Ali Ekinci'ye daha önce bölgede belediye başkanlığı yapmış belde belediye başkanları ve birçok kanaat önderi de eşlik etti. Parti binasında açıklamalarda bulunan Ekinci, hizmet yarışında bulunmak için Battalgazi'de aday adaylığını açıkladığını belirterek, “Biz Malatya'mızı seviyoruz. Her karış toprağını her bir çakıl taşını ayrı ayrı seviyoruz. Ama taşa toprağa değer katan insanımızı daha çok seviyoruz. Ve şimdi de bu güzel insanların kader çizgisini değiştirmek için el ele, gönül gönüle zorlu yollara düşme zamanı. Bu güzel, bu dürüst, bu tertemiz insanların aşına, işine, geleceğine sahip çıkma zamanı. Bu yarışa, bu sevdaya emeğini, yüreğini, gücünü, desteğini, hangi boyutta olursa olsun katkısını koyacak dostlarla yürüme zamanı, sen ben kavgasının ötesinde, biz olmanın şuuruyla beldemizi, şehrimizi ve dahi tüm memleketimizi kucaklama zamanı, yerel yönetimlerde insan odaklı, proje temelli, toplumun tüm kılcal damarlarına, aynı anda hizmet etme zamanı. Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın koymuş olduğu 2023 hedeflerine, samimi bir duruş ve yorulmaz bir heyecanla koşma zamanı” ifadelerine yer verdi.

AK Parti'nin her zaman gücünü yerelden alarak büyüdüğünü belirten Ekinci, “Belediye hizmetlerinin niteliğinin, boyutu, etkinliği ve her haneye erişme hızı, doğaldır ki siyasi partilerin yönetim kudretini, çalışma ve başladığı projeleri tamamlama kabiliyetini ve bununla beraber kadrosunun düzeyini yakından gösteren en önemli yollardan birisidir. Bu sebepledir ki Ak Parti her zaman gücünü yerelden alarak büyümüştür. Bizim yerelde güçlü olmamız, ulusal ve uluslararası platformlarda ki kuvvet ve kudretimizle doğrudan ilgilidir. Gelinen bu süreçte önümüzdeki yerel seçimler hayati öneme sahiptir. Ve buda bizlerin sorumluluğunu ziyadesiyle arttırmıştır. Bu sorumluluk bilinciyle hareket etmek bizlerin şiarıdır. Bu vesileyle, gerek sivil toplum kuruluşlarının gerek şehrimizin kanaat önderlerinin ve hemşerilerimizin ortak kanaatiyle Battalgazi Belediye Başkanlığı için aday adaylık müracaatında bulunuyorum” diye konuştu.