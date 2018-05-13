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13 Mayıs 2018 17:05

Ali Evren TESKOMB Üst Kurul Üyeliğine yeniden seçildi

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, 12 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleştirilen TESKOMB’un 47.

Ali Evren TESKOMB Üst Kurul Üyeliğine yeniden seçildi

13 Mayıs 2018 17:05

Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden üst kurul üyeliğine seçildi.


Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren üst kurul üyeliğine yeniden seçildi. Evren yaptığı açıklamada, “Üst kuruluşumuz olan TESKOMB’un 47. Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2018 tarihinde yapıldı. Tekrar TESKOMB Denetim Kurulu Üyeliğine seçilmemiz güçlü Türkiye için güçlü esnaf ve sanatkarlarımız için hayırlı olsun. Ayrıca kooperatifimiz Türkiye’de sayılı kooperatifler arasında gösterilmiştir. Bundan sonraki süreçte her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını, sıkıntılarını çözme noktasında elimizden gelen çabayı göstereceğiz” diye konuştu.




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