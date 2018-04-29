Diğer
Kategoriler
29 Nisan 2018 16:07

Ali Kara Efendi dualarla anıldı

Malatya’nın Akçadağ ilçesi Aşağı Örükçü Mahallesinde türbesi bulunan Kamil Ali Kara’nın ölümünün 47.

Ali Kara Efendi dualarla anıldı

29 Nisan 2018 16:07

yıl dönümü nedeniyle Mevlid-i Şerif okutuldu.


Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program okunan mevlitle ve ilahilerle devam etti. Kılınan öğlen namazının ardından ise misafirlere yemek ikram edildi. Kara’nın Külliyesi’nde okutulan Mevlid-i Şerif programına AK Parti Malatya eski Milletvekili Fuat Ölmeztoprak ile Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Sami Ölmeztoprak’ın yanı sıra Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyülşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ğögüs, AK Parti Malatya Milletvekili aday adayları Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Sabri Unat, İl Müftüsü Ümit Çimen, Akçadağ İlçe Jandarma Komutanı Halil Pehlivan, ilçe belediye başkanları,STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
23
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç