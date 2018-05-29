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29 Mayıs 2018 17:26

Ali Kınık konserine yoğun ilgi

Ünlü sanatçı Ali Kınık’ın Malatya’da verdiği konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ali Kınık konserine yoğun ilgi

29 Mayıs 2018 17:26


Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığının organizesi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki Ramazan Çadırında gerçekleşen konserde sevilen sanatçı Ali Kınık birbirinden güzel parçalarını Malatyalılar için seslendirdi. Malatya’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali Kınık, tüm vatandaşların Ramazan’ını kutladı. Ali Kınık’ı Malatyalılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan ise, tüm katılımcılara teşekkür etti.


Yaklaşık 2 saat süren konserde vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı.




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