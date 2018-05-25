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25 Mayıs 2018 14:16

Ali Kınık Ramazan Gecelerinde sahne alacak

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan 28 Mayıs’ta Malatya Büyükşehir Belediyesi yanı Fuar Alanında Ramazan Geceleri ve Ali Kınık konseri düzenleyeceklerini söyledi.

Ali Kınık Ramazan Gecelerinde sahne alacak

25 Mayıs 2018 14:16


Saat 22.00’de düzenlenecek etkinliğe ve konsere tüm Malatyalıları davet eden Başkan Yılan, programda çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerini belirtti.


“Ramazan Çarşısında stant açtık”


Başkan Yılan, Ülkü Ocakları olarak, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen Ramazan Çarşısında bir stant açtıklarını ifade ederek, “Bütün Malatyalıların Ramazan ayını kutluyorum. Ramazan’ın ülkemize ve İslam Alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Bizler Ülkü Ocakları olarak Malatya Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu bu fuar alanında Ülkü Ocakları standımızı açmış bulunmaktayız. Standımız Ramazan ayı boyunca burada hemşehrilerimize hizmet verecektir. Standımıza yoğun bir ilgi var bu yoğun ilgiden dolayı Malatyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Ayrıca 28 Mayıs Pazartesi günü saat 10:00’da fuar alanında düzenlenen Ramazan gecelerinde bir etkinliğimiz olacak. Gecede Ali Kınık konserimiz ve çeşitli etkinliklerimiz olacak buradan bütün hemşehrilerimi bu geceye davet ediyorum” diye konuştu.




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