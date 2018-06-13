Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 16:22

Ali Ravcı: "Camiamız geçen sezonlarda olduğu gibi, bu sezon da bize güvensin"

Evkur yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları Sırp futbolcu Danijel Alexsic transferiyle resmen başlarken, Kulüp Sportif Direktörü Ali Ravcı kaliteli bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını söyledi.

Ali Ravcı:

13 Haziran 2018 16:22


Transferdeki son durumla ilgili konuşan Ali Ravcı, kulüpteki dengeleri gözeterek transferler yapacaklarını söyledi. Yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirme çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Ravcı, “Yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdik. Danijel Alexsic’i transfer ederek kadromuzu daha da güçlendirdik. Umarım kısa sürede buraya uyum sağlar ve beklentileri boşa çıkarmaz. Bu transfer camiamıza hayırlı olsun. Tabi transfer süreçleri meşakkatli süreçlerdir. Sabırlı bir şekilde iz sürmek ve daha sonra sonuçlandırma gerekir. Bu yüzden bazen istediğimi transferler konusunda istediğimiz sonuçları alamayabiliyoruz. Ancak şurası kesin ki transfer politikamız dengeli ve ayakları yere basan bir politika olacak” dedi.



“Onları hiçbir şekilde mahcup etmeyeceğiz”


Ravcı, ilgilendikleri başka futbolcuların da olduğunu kaydederek, “Transferde peşinde olduğumuz isimler var. Bu oyuncular uzun süredir takip ettiğimiz oyuncular. İnşallah bize en faydalı olacak isimleri kadromuza dahil edeceğiz. Camiamız geçen sezonlarda olduğu gibi, bu sezonda bize güvensin. Onları hiçbir şekilde mahcup etmeyeceğiz. 25 Haziran’daki ilk etap kampımıza kadar her şey daha da netleşir” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç