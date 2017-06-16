Ali Ravcı, transferdeki son durumu yorumladı

Lig’den Spor Toto Süper Lig’e yükselerek önemli bir başarıya imza atan Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de kalıcı olmak için çalışmalarını sürdürürken, kulübün sportif direktörü Ali Ravcı, transferdeki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Adil Gevrek ve takımın yeni hocası Ertuğrul Sağlam ile İstanbul’da bir araya gelerek transfere son şeklini veren Ravcı, Malatya’ya döndü.

Süper Lig’de kalıcı olabilmek için iyi bir teknik heyetle anlaştıklarını ve bunun devamında da doğru isimlerden kurulu bir takım yapmayı planladıklarını belirten Ravcı, “Yola koyulurken doğru bir teknik direktörle anlaşmamız gerekiyordu ve biz de mevcut adaylar arasında en doğru tercihi yaptığımıza inanıyoruz. Başkanımız ve Ertuğrul Hoca ile transfer üzerine detaylı bir görüşmemiz oldu. Hocamız bize listesini sundu. Çalışmalarımız devam ediyor. Tabii transfer önemli bir konu. Ne kadar az yaparsanız başarılı olma ihtimaliniz o kadar yüksek olur. Bu doğrultuda görüştüğümüz isimler var. Elbette gönül ister ki en iyi isimleri getirelim ama kulübün menfaatini de düşünmemiz lazım. Şu kadarını söyleyebilirim, iyi bir kadro kuracağız. Camiamız bize güvensin ve inansın” dedi.

“İzleyenlerin beğenisini kazanacak bir takım olacak”

Ravcı, oluşturulacak kadro hakkında da bilgiler vererek şunları söyledi:

“Hocamızın verdiği listede çok kaliteli ve Türkiye’de kendini kanıtlamış isimler var. Bizim de geçen yıldan beri izleyip, takip ettiğimiz futbolcular var. Bu sezon izleyenlerin beğenisini kazanacak bir takım olacak sahada. Tabii geçen sezondan da elimizde kaliteli bir takım vardı. Bunu da düşünerek ve hesap ederek kadromuza son şeklini vereceğiz” ifadelerini kullandı.