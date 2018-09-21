Ali Ravcı: “Yapabileceğinizi gösterdiniz, bunu yine yapabilirsiniz”

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan E.Y. Malatyaspor'da Sportif Direktör Ali Ravcı, İHA muhabirine açıklamalarda bulunarak, takımın son durumunu değerlendirdi.

Takım olarak yeni bir sayfa açmaya hazırlandıklarını belirten ve Rizespor maçının önemine değinen Ravcı, “Geride kalan 3 maçtan da galibiyet alamamamız elbette ki bizi üzdü. Ama moral ve motivasyon kaybınız üzerimizden attık. Şimdi yepyeni bir sayfa açıyoruz. Sahamızda oynayacağımız Rize maçı her açından önemli ve de kazanılması gereken bir müsabaka. Bunu futbolcularımızla yaptığımız toplantılarda da vurguladık. Onlara daha önce iyisini yapabileceklerini gösterdiklerini ve bunu yine yapabileceklerini söyledik” dedi.

“Onların bu düşüncesine müsaade etmeyecek bir takımız”

Ravcı, Çaykur Rize'nin de Malatya maçına yeni bir başlangıç olarak baktığını kaydederek, “Rakibimiz olan Çaykur Rizespor da bir hoca değişikliğinden sonra buraya geliyor. Yeni hocalarıyla bir çıkış arayacakları muhakkak. Ancak bizde onların bu düşüncesine müsaade etmeyecek bir takımız” diye konuştu.