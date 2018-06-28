Alman bürokrattan Gürkan’a övgü

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile birlikte Karaciğer Naklinde Bilimsel Araştırma 5. İnönü ve Giessen Transplantasyon Günleri’ne katılmak üzere Malatya’ya gelen Almanya Belediyeler Birliği Başkanı Diedrich Backhaus, Wiesbaden eski Belediye Başkanı Dr. Helmut Müller, Türk-Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin ve beraberindeki heyet, Battalgazi Belediye fuaye alanında bulunan ve yapılan hizmetlerin maketlerini gezdi. 4 yıl gibi kısa bir sürede yapılan hizmetleri gören Alman heyet, kısa sürede büyük projelerin hayata geçirildiğine dikkat çektiler. Burada konuşan Almanya Belediyeler Birliği Başkanı Diedrich Backhaus, Battalgazi Belediyesi’nin 4 yılda yaptığı hizmetler karşısında şaşırdıklarını ifade ederek, “4 Yıl içerisinde bu kadar hizmetin yapılması inanılmaz bir şey. Bu eserler çok güzel bir düşünce ile zorlu çalışmalar sonucunda elde edildiğine inanıyorum. Bu eserlerde gerek belediye çalışanlarının, gerek mühendislerin, gerekse de belediye başkanının yapmış olduğu çok güzel çalışmalar. Bu eserlerin 4 yıl içinde yapılması ise oldukça büyük bir başarıdır. Sizin belediyenizin yapmış olduğu çalışmaların benzerini bizlerde Almanya’da yapıyoruz. Ancak bu kadar kısa sürede bu önemli eserleri yapılması takdire şayan bir olgudur. Aynı çalışmaları bizlerde yapıyoruz. Ancak bu kadar kısa sürede olmuyor. Bizim planlarımız sizin eserlerinizin ortaya çıkma süresi kadar oluyor. Sizlerin burada kısa sürede yapmış olduğunuz çalışma bizim çalışmalarımızın da bir adım önünde” ifadelerini kullandı.

“Ben bir eski belediye başkanı olarak, yapmış olduğu çalışmalardan çok şeyler öğrenmiş oldum” diyen Wiesbaden eski Belediye Başkanı Dr. Helmut Müller ise, “Kendisiyle çok güzel fikir alışverişinde bulunduk, bu zaman zarfı içerisinde yapmış olduğu çalışmalar gerçekten bizim beynimizde olumlu şeyler bıraktı. Ben bir eski belediye başkanı olarak, yapmış olduğu çalışmalardan çok şeyler öğrenmiş oldum. Çok hızlı gelişen bir ülke, dolayısıyla da Malatya’da önde gelen şehirlerden bir tanesi olarak görüyorum. Son zamanlarda Türkiye’de çok iller gezdim, ama son yıllarda özellikle Türkiye’deki bütün şehirlerin ne şekilde hızlı geliştiğini görmek, ne şekilde oluyor, nasıl oluyor, bunu kesinlikle öğrenmek istiyorum, merak ediyorum. Belediye başkanı ile çok güzel bir konuşmamız oldu, beni özellikle memnun etti. Sayın belediye başkanı hem Almanya’yı tanıyan, hem de Almanya’ya gelip, gidip konumunda bilen bir başkanımız. Bizi memnun etti kendisiyle tanışmak” diye konuştu.