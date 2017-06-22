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22 Haziran 2017 15:48

Almanya’dan Malatya’ya direkt uçuş

Almanya’dan Malatya’ya direkt uçuşMalatya Havaalanı Pazarlama ve Ticaret Şefliği tarafından yapılan açıklamada, Almanya’dan Malatya’ya ve Antalya’dan Malatya’ya uçuşların başladığı bilgisi paylaşıldı.

Almanya’dan Malatya’ya direkt uçuş

22 Haziran 2017 15:48

Almanya’dan Malatya’ya direkt uçuş


Malatya Havaalanı Pazarlama ve Ticaret Şefliği tarafından yapılan açıklamada, Almanya’dan Malatya’ya ve Antalya’dan Malatya’ya uçuşların başladığı bilgisi paylaşıldı.


Haftalık uçuş sayısının 58 yükseleceğinin belirtildiği açıklamada, haftada 3 gün ek tarifeli direkt İstanbul seferlerinin başladığı duyuruldu.


Malatya Havaalanı Pazarlama ve Ticaret Şefliği tarafından yapılan şu şekilde:


“Malatya Havalimanı’na haftada 1 gün Almanya Dusseldorf ve haftada 2 gün olmak üzere Antalya’dan direkt tarifeli seferler başladı.


Almanya’dan Malatya’ya Germania Airlines şirketince başlatılan ilk seferde 159 gelen ve 65 giden yolcuya hizmet verildi.


Ayrıca haftada 3 gün THY ek tarifeli direkt İstanbul Atatürk Havalimanı seferleri ise 3 Temmuzdan itibaren başlayacak.


Yeni başlayan ve başlayacak olan seferler ile Malatya Havalimanındaki haftalık uçuş sayısı 58 ‘e çıkmış olacaktır.”




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