Almanya’dan Malatya’ya direkt uçuş

Malatya Havaalanı Pazarlama ve Ticaret Şefliği tarafından yapılan açıklamada, Almanya’dan Malatya’ya ve Antalya’dan Malatya’ya uçuşların başladığı bilgisi paylaşıldı.

Haftalık uçuş sayısının 58 yükseleceğinin belirtildiği açıklamada, haftada 3 gün ek tarifeli direkt İstanbul seferlerinin başladığı duyuruldu.

Malatya Havaalanı Pazarlama ve Ticaret Şefliği tarafından yapılan şu şekilde:

“Malatya Havalimanı’na haftada 1 gün Almanya Dusseldorf ve haftada 2 gün olmak üzere Antalya’dan direkt tarifeli seferler başladı.

Almanya’dan Malatya’ya Germania Airlines şirketince başlatılan ilk seferde 159 gelen ve 65 giden yolcuya hizmet verildi.

Ayrıca haftada 3 gün THY ek tarifeli direkt İstanbul Atatürk Havalimanı seferleri ise 3 Temmuzdan itibaren başlayacak.

Yeni başlayan ve başlayacak olan seferler ile Malatya Havalimanındaki haftalık uçuş sayısı 58 ‘e çıkmış olacaktır.”