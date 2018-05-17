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17 Mayıs 2018 13:42

Alo 185 ile arızaya daha hızlı müdahale

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ALO 185 Çağrı Merkezi’nde gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda arızaya müdahale sürelerini azalttı.

Alo 185 ile arızaya daha hızlı müdahale

17 Mayıs 2018 13:42


Günün her anında kesintisiz hizmet


Malatya’nın en önemli kurumlarından biri olan ve şehrin altyapı ağını güçlendirmek için çalışmalar gerçekleştiren MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Altyapı çalışmaları yaparken vatandaşların sorunlarına da hızlı çözüm bulmak için çalışıyor. Bu kapsamda vatandaşların görüş ve önerilerini günün her saatinde ulaştırabilecekleri ALO 185 Çağrı Merkezi ile 7 gün 24 saat hizmet veriyor. ALO 185’ e gelen çağrılar kayıt altına alınıyor. Kayıt işleminin ardından kullanıcıya bilgilerinin kayıt altına alındığıyla ile ilgili bilgilendirme mesajı iletiliyor. Kaydı oluşturulan arıza bilgisi arızanın türüne göre sahada bulunan ilgili ekiplere akıllı tabletler sayesinde anında iletiliyor. Sahada gerçekleştirilen işin çözüm aşamaları ve detayları online olarak kaydedip çalışmalar sonuçlandırılıyor. Çalışma tamamlanınca vatandaşa ikinci bir bilgilendirme mesajı atılarak gerekli bilgiler veriliyor. Uygulanan bu sistemle oluşan arızalara anında müdahale edilerek istek ve talepler daha hızlı ve verimli bir şekilde çözüme kavuşturuluyor. Yapılan bu çalışmalar sonucunda MASKİ Genel Müdürlüğü’nün ALO 185 Çağrı Merkezi ile arızalara müdahale etme süreleri azaldı. Malatya’nın merkez ve ilçelerinden ALO 185 Çağrı Merkezi’ni arayan vatandaşlar, su kesintileri, kaçak ihbarı, abone işleri, açma kapama işlemi ve endeks oluşturma gibi istek ve taleplerini iletebiliyorlar.




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