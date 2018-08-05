Alparslan Türkeş Bulvarı asfaltlandı

Yeni Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Hastanesi, Yeni Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Kapalı Spor Salonun yapıldığı bölgede ulaşımı önemli derecede rahatlatacak olan Alparslan Türkeş Bulvarı sıcak asfalt ile kaplandı.

7092 ton asfaltın kullanıldığı bulvar nezih bir görünüme kavuşturuldu. Büyükşehir Belediyesi bulvar üzerine TCDD iş birliğiyle köprülü araç üst geçidi de yapmıştı. Kaba inşaatı TCDD tarafından yapılan üstgeçitte Büyükşehir Belediyesi altyapı, yan yollar, perde duvar, aydınlatma, korkuluk ve çevre düzenleme çalışmaları yapmıştı.

Galericiler Sitesi, Yaş sebze ve meyve hali, mahrukatçılar sitesi başta olmak üzere birçok yerleşim yerinin ulaşımını sağlayan bulvar, kent içi ulaşımın önemli akslarından biri.

Bölgede yaşayan vatandaşlarda yapılan çalışmalardan son derece memnunlar. Bulvarın çok hızlı bir değişime uğradığını belirten bölge halkı, çalışmalardan dolayı belediyeye teşekkür etti.