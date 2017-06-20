Alt yapı sorumlusu Uçkun’dan sezon değerlendirmesi

Alt yapının son durumu ve yeni sezonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Uçkun, Ertuğrul Sağlam’ın A takımın başına geçmesinin de kendilerine olumlu yansıyacağını düşündüklerini ifade etti.

Uçkun, yaptığı açıklamada, “Yeni Malatyaspor alt yapısı olarak 2016-2017 Sezonunda 3 ayrı ligde toplamda 9 takımla 200 resmi müsabaka oynadık. Malatyalı çocukların gelişimine katkıda bulunup, bunlar arasından 10 yetenekli oyuncumuzu son 3 yıl içinde profesyonel yapıp, gerek Yeni Malatyaspor’da, gerekse de kiralık verilip başka kulüplerde gelişimleri sağlanmıştır.

Geçen sezon Yeni Malatyaspor U21 takımımız 1.ligde bizden imkan ve çalışma şartları bakımından üst seviyede olan kulüplerin yer aldığı bu ligde sezon sonuna kadar Şampiyonluğu kovalaması ve ligi 3. bitirmesi gurur verici bir olaydır. Malatya’dan daha önceki yıllarda olduğu gibi yetenekli futbolcu kapasitesinin olduğunu, yeterli tesis ve çalışma şartlarının oluşması halinde Malatyaspor kültürü oluşturularak bu bölgeden yetiştirilecek yetenekli futbolcuları Yeni Malatyaspor ve Türk futboluna kazandırmak önümüzdeki yıl mümkün olacaktır. Yeni Malatyaspor takımının anlaşmış olduğu Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam hocamızın da yaptığı ilk konuşmasında alt yapıyı destekleyici söylemleri ve projesinin olması, daha önce çalıştığı takımlarda alt yapı ve genç futbolculara önem vermesi bizim adıma sevindiricidir. Alt Yapımız bünyesinde 2016-2017 sezonunda alt yaş gruplarında oyun havuzunun oluşturulmasında kulüp okul iş birliği çerçevesinde seçilen pilot okul uygulamasıyla seçmeler yapılarak yetenekli 30 2007-2008 doğumlu oyuncu kulüp bünyesine katılmıştır. Bu oyuncu havuzunun diğer önemli unsuru olan yaz futbol okulundan her sene en az 20 ile 30 arasında yetenekli oyuncu kulüp bünyesine katılmaktadır.Bünyemizde Süha, Tayyip, Burak Efe,Melik,Ertaç,Bilal,Hasan ,Yiğit,Talha,Kaleci Enes,Yusuf, Kerem gibi daha birçok ismini sayabileceğimiz gençlerin olması Yeni Malatyaspor alt yapısının garanti altında olduğunun göstergesidir” ifadelerini kullandı.