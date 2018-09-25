Amatör liglerde heyecan sürüyor

Lig'de 5. ve U15 Ligi'nde ise 6.hafta karşılaşmaları oynandı. U19 1.Lig'de 7 karşılaşmada 37 gol kaydedilirken, U15 Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 21 gol atıldı.

U19 Ligi

U19 1.Lig'de 5.hafta maçları oynandı. Orduzuspor'un Erkenek Hürriyetspor'un ağlarına 10 gol bıraktığı haftada, Yeşilyurt Belediyespor ile Pütürge Gençlik arasında oynanan karşılaşmada 8 gol çıktı. U19 1.Lig'de 5.hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Pütürge Gençlik: 5-3, Malatyaspor-Malatyagücü: 1-2, Malatya Galataspor-Kale Gençlerbirliği: 0-4, Malatya Fenerspor-Telekomspor: 0-6

B Grubu

Demirspor-Arguvan Belediyespor: 2-4, Erkenek Hürriyet-Orduzuspor: 0-10, Sanayispor-Battalgazi Belediyespor: 0-0, Hekimhan Belediyesi Girmana-Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor: 3-0 (hükmen)

U15 Ligi

U15 Futbol Ligi'nde ise 6.hafta heyecanı yaşandı. 4 karşılaşmanın oynandığı ligde bir maç ise hükmen sonuçlandı. U15 Ligi'nde 6.haftada alınan sonuçlar şöyle:

Kale Gençlerbirliği-Konak Belediyespor: 2-0, Anadolu Selçuklu-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 8-1, Malatya Fenerspor-Karakavakspor: 6-1, Pütürge Gençlik-Malatyagücü: 1-2, Kaldırımgücü-Telekomspor: 3-0 (hükmen).