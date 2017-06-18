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18 Haziran 2017 12:23

Amatörün şampiyonlarına kupaları verildi

Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu(MASKF) 2016-2017 Futbol Sezonunda amatör liglerde başarılı olan takımlara kupalarını düzenlendiği iftar yemeğinde verdi.

Amatörün şampiyonlarına kupaları verildi

18 Haziran 2017 12:23


Bir restoranda verilen iftara ve devamındaki kupa törenine TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Gençlik ve Spor Hizmetleri Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat, amatör takımların yönetici antrenör ve sporcuları ile spor taban birliklerinin temsilcileri katıldı. Kupa töreninde konuşan MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, “Tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum 2016-2017 futbol sezonu her açıdan çok verimli geçti. Bugün buradaki törenler güzel geçen sezonumuzu taçlandırdık. Umarım Malatya amatörü olarak daha güzel ve verimli sezonları hep birlikte yaşarız. Başarılı olan takımları tekrar kutluyorum” dedi.


2016-2017 Amatör Futbol Sezonunda başarılı olan ve kupa verilen kulüpler ise şöyle oldu:


"1.Amatör Küme Büyükler Ligi şampiyonu Arguvan Belediyespor, 2. Amatör Küme Büyükler Ligi şampiyonu Kale Gençlerbirliği- Pütürge Belediyespor, U19 1.Lig şampiyonları Adafı Kartalspor- Yeşilyurt Belediyespor, U19 2.Lig şampiyonları Ataköyspor, U17 Ligi Şampiyonları Adafı Kartalspor-Battalgazi Belediyespor, U 16 Ligi şampiyonu Telekomspor, U15 şampiyonu Adafı Kartalspor, U14 Ligi şampiyonu Kale Gençlerbirlği, U13 Ligi şampiyonu Kale Gençler Birliği.”




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