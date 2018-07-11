Ambalaj atığı toplama - ayırma tesisinde çalışmalar devam ediyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çevre ve insan sağlığının korunması ve doğaya sahip çıkma amacıyla ilçeye kazandırılacak ‘Ambalaj Atığı Toplama - Ayırma’ tesisinin inşaat alanında incelemelerde bulundu. Projeler tamamlandığı zaman çevre insan sağlığına büyük katkılar sağlayacağını aktaran Başkan Çınar çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

‘Ambalaj Atığı Toplama - Ayırma’ tesisi ile aynı alanda faaliyete sunulacak ‘Atık Getirme Merkezi’ ve ‘70 Kwp’lik Güneş Enerji Santralli Sundurma’ projelerinin toplam maliyetinin 7 Milyon 499 bin TL olduğunu ifade eden Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak mesai mefhumu gözetmeden ilçemizi sağlıklı, planlı ve sorunsuz bir şekilde büyütmek için gece gündüz çalışıyoruz. Doğası ve yeşil alanlarıyla ünlü ilçemizin var olan potansiyelini gelecek nesillere taşımak, insan ve doğa sağlığına verdiğimiz önemi ortaya koymak adına çalışmalar sürdürüyoruz. İnsan sağlığını her şeyin üstünde tutarak doğa ve çevre konularında ki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. İnsan ve çevre sağlığını koruyacak önlemleri almadığımız müddetçe diğer hizmetlerimizin hiçbir anlamı olmaz. Bilindiği üzere katı atık yönetim sisteminde yapılan bir değişiklik ile ambalaj atıklarının toplanması belediyelerin sorumluluğuna verildi. Oluşan atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden imha edilmesi yerel yönetimlerin mali yapılarını da yakından ilgilendirmektedir. Ambalaj atıkları çöp değildir, yönetmeliğe uygun bir biçimde yönetilmelidir. Değişen tüketim alışkanlıkları sonucunda üretilen atık miktarının gün geçtikçe çoğalması nedeniyle önlemler almak amacıyla bu tesisi hizmete sunacağız. Bu dev yatırımın temel hedefi; atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanılması, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi ve yenilenebilir enerji kaynağı olan Güneş enerjisinden elektrik enerjisinin kazanımını sağlamaktır” şeklinde konuştu.

Çınar, “70 Kwp’lik Güneş Enerji Santrali Sundurma projesiyle de tesis kendi enerjisini sağlayacak, kalan fazla enerjiyi de ana şebekeye aktaracağız. 14 farklı atık grubunun toplanmasını sağlayacak Atık Getirme Merkezini de 9 dönümlük alanda faaliyete sunacağız ve toplanacak ambalaj atıkları kendi tesisimizde değerlendirilmesini sağlarken, diğer atıkları da lisanslı firmalara teslim ederek doğaya atılmadan geri dönüşümünü sağlamış olacağız. Günlük 120 ton ambalaj atığı işleme kapasitesine sahip olacak ‘Ambalaj Atığı Toplama Ayırma’ tesisinde plastik, metal, kağıt ve cam ambalaj atıkları ayrıştırma bantlarında geçtikten sonra preslenerek balyalanacak. Böylelikle ambalaj atıkları doğayla buluşmadan depolanacak. Depolanan ambalaj atıkları satılarak ekonomik hareketlilik sağlanacak. Ambalaj atıklarının değerlenmesi ekonomiye de katkı sağlayacaktır. Tesisimiz faaliyete geçtiği zaman bir yılda yaklaşık 6 bin ton karışık ambalaj atığı toplanmasını, 68 bin 863 ağacın kesilmesini ve 281 dekar orman alanının korunmasını hedefliyoruz. Yaklaşık 5 bin 500 konutun elektrik enerjisine eş değer enerji tasarrufu elde etmiş olacağız. Burada toplanan atıkların yerinde ayrıştırıp tekrardan ekonomiye kazandırmak çevreye olan bir katkıdır, kağıt atıkların üretime dönüşümünü sağlamak ağaç kesilmesini önlemek demektir” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt’un doğal güzelliklerini ve yeşil alanlarını korumak, çevre ve doğanın gelecek açısından önemini insanlara anlatmak için örnek projeler uyguladıklarına da değinen Başkan Çınar, “Bir çok yerel yönetimin örnek aldığı ‘Çer-Çöp’ projemiz kapsamında 42 farklı noktada hizmet veren Geri Dönüşüm Evleri sayesinde topladığımız atıklar, çöp olmaktan kurtarılarak, hem doğal kaynaklar korunması sağlanıyor hem de ekonomiye yeniden kazandırılması hedefleniyor. Proje sayesinde 7 bin 365 ton karışık ambalaj atığı yeniden ekonomiye kazandırılırken, yaklaşık 70 bin ağacın kesilmesi önlenmiş, 344 dekar orman alanının da korunması sağlanmıştır. Yaklaşık 6 bin 928 konutun bir yıllık elektrik enerjisi sağlanırken, 145 bin 827 ton sera gazının da atmosfere salınması da engellenmiş oldu. Çevreye duyarlı bilinçli bir nesil yetiştirme amacıyla ‘Çer-Çöp Atık Geri Kazanım Projesi’ bilgilendirme eğitim çalışmalarımız kapsamında 375 okulumuzda 49 bin 498 öğrencimize eğitim verdik. İki adet Mobil Geri Dönüşüm Aracımızla ilçemizin farklı bölgelerinde eğitim gezileri düzenliyoruz” diye konuştu.