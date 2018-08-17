Ambarcık Mahallesi’ne 3 kilometrelik kanalizasyon altyapısı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAYHİB) kapsamında, Karakaya Baraj Gölü’ne sınırı olan ilçelerdeki bazı mahallelerde kanalizasyon hattı yapımı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamında Ambarcık Mahallesi’nde 3 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışması tamamlandı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Karakaya Baraj Gölü’ne sınırı bulunan Yazıhan ilçesi Ambarcık Mahallesi’nde 3 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmalarımızı tamamladık. Çalışmalarımız kapsamında 500 kişilik fosseptik inşa ettik. Mahallede gerçekleştirdiğimiz kanalizasyon hattı çalışmalarımızla, mahalle halkının daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını hedefliyoruz. Karakaya Barajı’nın korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak sağlıklı ve modern bir şehir inşa etmek için 7 gün 24 saat hizmet ediyoruz” diye konuştu.