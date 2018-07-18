Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 16:04

Ambulans helikopter yine kalp krizi vakası için havalandı

Malatya’nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Ambulans helikopter yine kalp krizi vakası için havalandı

18 Temmuz 2018 16:04


Edinilen bilgilere göre Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine göğüs ağrısı şikayetiyle gelen Hasan Dinç’in (54) burada yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Durumu kritik olan hasta için daha sonra 112 komuta merkezinden hava ambulansı talep edildi. Kalp krizi geçiren hasta daha sonra Darende Stadı’na inen hava ambulansına taşınarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Öte yandan, önceki gün de Darende ilçesinde kalp krizi geçiren bir kişi ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
36
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç