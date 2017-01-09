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09 Ocak 2017 18:05

Ambulans yolda kalınca devreye belediye ekipleri girdi

Ambulans yolda kalınca devreye belediye ekipleri girdi

09 Ocak 2017 18:05

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde hastalanan yaşlı adama sağlık görevlileri Büyükşehir Beledisi ekiplerinin karla kaplı 40 kilometrelik yolu açması ile ulaşabildi.
Doğanşehir ilçesi Gövdeli Mahallesi Karabölük Sokak’ta yaşayan Mehmet Akdere (79) rahatsızlanınca aile yakınları durumu sağlık görevlilerine iletti. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle 112 Acil Servis ambulansı hastanın bulunduğu mahalleye gidemedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri Malatya Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi. Bölgede bulunan karla mücadele ekipleri karla kapanan Gövdeli yolunda çalışma başlatarak, yaklaşık 40 kilometrelik kapalı yolu açtı. Uzun süren mücadele sonrası yaşlı adama ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından hastayı ambulansla Malatya Devlet Hastanesine getirdi.
Öte yandan Doğanşehir’de genel olarak grup ve münferit yolları açan karla mücadele ekipleri, okul servis geçişleri sırasında da yolların açık kalmasını sağladı. Kar yağışının devam ettiği ilçede yollar zaman zaman kapanıyor.



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