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04 Mayıs 2018 15:54

Ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

04 Mayıs 2018 15:54


Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sivas Caddesi istikametinden Yunus Emre Caddesi istikametine seyir halinde olan Burak Yıldırım idaresindeki 44 BL 446 plakalı ambulans, karşı istikamette seyir halinde olan Ahmet Özcan yönetimindeki 34 RH 4745 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Özcan yaralandı.


Yaralı otomobil sürücüsü ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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