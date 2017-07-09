Anadolu Selçuklu Ocakları 15 Temmuz’da meydanlarda olacak

15 Temmuz gecesinin ilk dakikalarından itibaren meydanlarda olduklarını hatırlatan Geçen, "Ben bu darbe girişimini gerçekleştirenleri bir kez daha lanetliyorum. 15 Temmuz’da Türk Milleti tarih yazmıştır. Türkiye’nin her yerinde bütün vatandaşlar meydanlara inmiş, devletine, bayrağına, ülkesine ve iradesine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz’un ilk yıl dönümünde de bizler, yine aziz milletimiz ile birlikte meydanlarda olacağız ve bu hain girişimi lanetleyeceğiz. Ben bu vesile ile ülkesini ve bayrağını seven herkesi meydanlara davet ediyorum” şeklinde konuştu.