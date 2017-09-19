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19 Eylül 2017 16:03

Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen:

Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, Irak’ta sözde bağımsız Kürdistan için yapılacak referanduma tepki göstererek, "Bunlar kurdukları hayallerin başlarına yıkılacağını hayal edemiyor” dedi.

Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen:

19 Eylül 2017 16:03


Geçen, yapılması planlanan referandumun bölgede bir İsrail devletinin kurulması anlamına geldiğini söyleyerek, Kuzey Irak’taki referandum girişimine tepki gösterdi. Geçen, “Bölgede eğer bir sözde Kürdistan devleti kurulursa bu sınır güvenliğimizin ihlal edileceği anlamına gelir. Bölgede emperyalist güçlerin bir takım planları var ama bunlar Türk milletinin kudretini ve gücünü anlayamıyorlar. Bunlar kurdukları hayallerin başlarına yıkılacağını hayal edemiyor. Türk devleti güçlü bir devlettir. Bölgesindeki hakim bir devlettir. Asla ve kata buna müsaade etmeyecektir. Biz Anadolu Selçuklu Ocakları olarak nasıl Türkmen dağında mücadeleye katkı sağlıyorsak, nasıl Halep’in kuzeyinde, Elbab’da varsak, yarın öbür gün de Musul’da olmasını biliriz. Kerkük’de olmasını biliriz. Musul ve Kerkük Türk toprağıdır, ata toprağımızdır, miras toprağımızdır. Buraların onlara asla peşkeş çekilmesini müsaade etmeyeceğiz. Bu referandum bizim için geçersizdir, hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Devlet yöneticilerimizin buna müsaade etmemesi gerekiyor” diye konuştu.




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