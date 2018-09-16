Anadolu Selçuklu Ocaklarında istişare toplantısı

Dernek binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Genel Başkan Ayetullah Geçen, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmesi gerektiğini söyledi. Başkan Geçen, özellikle son dönemlerde Suriyeli mültecilerin karıştığı olaylarda artış olduğunu ifade ederek, "Suriyeli kardeşlerimizin, tamamı değil ama kısmi olarak memleketimizin huzurunu kaçırmaya çalışanlara, devletin gerekli muadeleyi yapması icap eder. Bizde tabi Anadolu Selçuklu Ocakları olarak, şunu net bir dille ifade etmiş olalım. Şehitlerimizin kanlarıyla almış olduğumuz Afin, Cerablus ve Elbab gibi toprakların boş kalmasını doğru bulmuyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'de Geçen 3 milyona yakın Suriyelinin bulunduğunu kaydeden Geçen, "Şehitlerimizin kanlarıyla fetih ettiğimiz o topraklara Suriyeli kardeşlerimizi yerleştirilmesi isabetli olacaktır. Bunu iktidar kanadı ivedi bir şeklinde hayata geçirmesi zorunluluk arz etmektedir. Elbette bizler Ensar'ız, onlar mühacir, kardeşlerimize sahip çıkmaya 'da devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Suriye'nin İdlib kentinde Esat rejimine karşı savaşan Özgür Suriye ordusuna, merhaba Türkiye'de ki genç Suriyelilerin de dahil edilmesi gerektiğini ifade eden Geçen, "Burada parklarda nargile salonlarında keyif çatarak, vatan müdafaası olmaz. Buna müsaade edilemez. Biran önce bunlara muhale edilip eli silah tutan, Suriyeli gencin biran önce Suriye topraklarında özgür Suriye ordusuna katkısı sağlaması icap etmektedir" diye konuştu.