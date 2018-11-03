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Anadolu Selçuklu Ocaklarından ‘Andımız' açıklaması

Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, Danıştay’ın verdiği öğrenci andı kararını doğru bulmadıklarını ifade etti.

Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, Danıştay'ın verdiği öğrenci andı kararını doğru bulmadıklarını ifade etti.


Dernek binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Geçen, Danıştay'ın ilkokullarda öğrenci andının yeniden okutulması yönünde verdiği kararı doğru bulmadıklarını söyledi. Öğrenci andının yeniden okutulması kararının yanlış bir karar olduğunu ifade eden Geçen, “Bu anlamda Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, andımızın sadece İstiklal Marşı olduğunu belirtti ve biz de bunu kabul ediyoruz. Ama bununla beraber andımızın yerine ilk olarak çocuklarımıza Kelime-i Şehadet ile tanışmasını, Allah'ını, Dinini, Kitabını, Peygamberini bilmesini, bu doğrultuda milli eğitimin çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyoruz. Allah'ını, Kitabını, Dinini, Kitabını, Peygamberini bilmeyen her vatan evladı, maalesef Hristiyan birliğinin yaşam tarzını benimsemek zorunda kalıyor. Biz bu anlamda andımızın küçük çocuklarımıza yeniden okutulmasını doğru bulmuyoruz. Kesinlikle okunmasını istemiyoruz, kabul da etmiyoruz. İnşallah bu yanlıştan da biran önce dönülür” şeklinde konuştu.

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