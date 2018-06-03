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03 Haziran 2018 17:27

Anadolu Selçuklu Ocaklarından iftar

Anadolu Selçuklu Ocakları tarafından Ramazan ayı münasebetiyle iftar yemeği verildi.

Anadolu Selçuklu Ocaklarından iftar

03 Haziran 2018 17:27


Yoğun katılımın olduğu iftar yemeği Battalgazi Çınar Parkta verildi. İftara Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, Kızılay Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.


Burada bir konuşma yapan Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, Ramazan ayının önemine dikkat çekerek, iftarların halk arasında birlik ve beraberliği artırdığını söyledi. Geçen, "İnşallah 6 Haziran Çarşamba günü Malatya’mızda topladığımız yardım kampanyasında Türkmen dağ bayır bucağı köyüne göndereceğiz , gıda paketini göndereceği, oradaki mazlum kardeşlerimize, mağdur kardeşlerimize, Kızılay’ımızın genel başkanı ve Malatya İl Başkanı organizasyonunda inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Bu yardımların toplanması aşamasında başta onursal başkanımız İsmail Aslan Başkanımıza ve Fatih Ilıcak’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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