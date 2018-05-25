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25 Mayıs 2018 15:46

Anadolu Selçuklu Ocaklarından iftar programı

Anadolu Selçuklu Ocakları tarafından Ramazan ayı münasebetiyle iftar yemeği verildi.

Anadolu Selçuklu Ocaklarından iftar programı

25 Mayıs 2018 15:46


Yoğun katılımın olduğu iftar yemeğinde bir konuşma yapan Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, Ramazan ayının önemine dikkat çekerek, iftarların halk arasında birlik ve beraberliği artırdığını söyledi. Geçen, "Anadolu Selçuklu Ocakları tarafından düzenlenen iftar programına katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Ramazan ayı bir rahmet aydır, hayırlara vesile olmasını bütün dünyadaki mazlumların mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesine bunların gönüldaşlarımız olduğunu dertleriyle dertlenmemizin hayırlara vesile olacağını düşünüyorum. Türk İslam Alemini ümmeti Muhammed’e öncülük ve liderlik yapacak bir ortamı Allah nasip eder" diye konuştu.




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