Anadolu Selçuklu Ocaklarından Şahlanış Gecesi

Şehit Ömer Halis Demir Konferans salonunda düzenlenen geceye, sanatçı Dursun Ali Erzincalı, İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, Hafız Ahmet Tayyar, Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, TÜMSİAD Başkanı Murat Gümüş ve vatandaşlar katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, andımız tartışmalarına değinerek, “Son haftalarda Danıştay'ın vermiş olduğu , ant içme alakalı vermiş olduğu, kararı büyük bir üzüntü içerisinde karşılıyoruz. Bu karar gafletle verilmiş bir kararıdır. Evet ant içelim. Müslümanların bir andı vardır, o da 'La ilahe illâllah Muhammeden Resüllah'tır'. Allah'ın kitabını peygamberini bilmeyen bir nesil yetişmesi için andımızı dayatanlar bilsinler ki PKK terör örgütünün ve siyasi uzantısı HDP' nin ekmeğine yağ sürülmektedir” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Hafız Ahmet Tayyar Kuranı kerim tilaveti okudu ardından Ömer Döngeloğlu ve Dursun Ali Erzincalı tarafından ilahiler okundu