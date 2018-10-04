Anadolu Selçuklu Ocakları'ndan seçim değerlendirmesi

Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, dernek binasında düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde siyasi partilerin gösterecekleri adaylarının, Malatya'ya hizmet edecek kişiler olması gerektiğini belirterek “Kesinlikle hiç bir partinin yan kuruluşu arka bahçesi veya gençlik yapılanması veya uzantısı değiliz. Bağımsız sivil, milliyetçi muhafazakar ülkücü bir teşkilatız” şeklinde konuştu.

Ocak olarak her zaman mazlumun yanında yer aldıklarını dile getiren Geçen, “Bu saatten sonrada her zaman olduğu gibi mazlum kardeşlerimizin yanında yer alacağız. Üzerimize düşen ne ise inşallah hayata geçireceğiz. Bizlerin bağımsız sivil bir cemiyet olduğumuzu, yapmış olduğumuz çalışmaları da kamuoyu görmüştür. Biz inşallah bu saatten sonrada hiç bir partiye bağımlı olmadan yolumuza devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Geçen “İş ehline verilsin, işin ehli başkan adayı gösterilmesi halinde biz gerekli katkıyı ve desteği sunacağız. Fakat iş ehline verilmediği takrirde ise Anadolu Selçuklu Ocakları Malatya'nın ilçe ve merkez ilçeleri ile büyükşehirde aday gösterecek bir parti gibi gerekli çalışmaları yapacak kudrettedir” dedi.

Bu taleplerini AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi kanalından talep ettiklerini kaydeden Geçen, “İşin ehli olmayan adaylar gösterildiği takdirde, bizler sahada olacağız sandıklarda olacağız ve bütün ilçelerde, beldelerde, büyükşehirde adaylarımız olacaktır. Rabbim hayırlısı neyse bizlere onlara nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Teşkilatlandırma çalışmalarına da değinen Geçen, “Şuanda aktif olarak 14 ilde çalışma yapan, sosyal faaliyetlerin altına imza atan şubelerimiz var. 4 bölgede yine bölge başkanlıkları altında çalışmalarımız yapılıyor, 33 ilde de nasip olursa atamalar yapılmıştır. Bunların açılışlarını gerçekleştireceğiz. Genel Merkezimiz Malatya'dır. İnşallah Türkiye'nin genelindeki teşkilatlanmalarımız tamamlandıktan sonra Azerbaycan'da, Almanya'da ve dünyanın 4 bir tarafında şubelerimiz olacaktır Turan ülkümüzden vazgeçmiş değiliz, Turan ülkümüzü inşallah hayata geçirecek çalışmalarla yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.