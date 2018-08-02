Anadolu Selçuklu Ocakları’ndan teröre tepki

Genel Başkan Geçen, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir annenin, 11 aylık bebeği ile PKK’nın saldırısında şehit olmasının herkesi derinden üzdüğünü dile getirerek “Bu hadise, PKK terör örgütünün ne kadar hain, ne kadar acımasız, ne kadar ihanet ve gaflet içinde olduğunu göstermiştir” dedi.

Anadolu Selçuklu Ocakları olarak bu saldırıyı şiddetle ve nefretle kınadıklarını dile getiren Geçen, “İktidarın gerekli müdahaleyi ivedi bir şekilde hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Bu hadisenin yaşanmasında, özellikle baş sorumlu olarak nitelendirebileceğimiz Kemal Kılıçdaroğlu ve onun Cumhurbaşkanı adayı Muharem İnce’nin de ortak olduğunu ifade edelim, bu bir gerçektir. Sözde meclis renkli olacaktı ama maalesef devletin bütün imkanlarından faydalanan HDP milletvekillerinin arka çıktıkları PKK terör örgütünün yapmış olduğu bu vahim hadise karşısın da 80 milyon olarak talebimiz odur ki sadece ceza evinde iyi koşullar altında bakılmasını istemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Geçen, Anadolu Selçuklu Ocakları olarak devletin, milletin ve Devlet Başkanı Erdoğan’ın yanında olduklarını anımsatarak “Üzerimize düşen ne varsa bu vatan hainlerinin karşısında canımızla, başımızla, kanımızla dimdik durmaya, mücadele etmeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.