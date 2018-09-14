Anaokulunda ölüm getiren ihmale 3 gözaltı

Malatya'da annesi ile birlikte gittiği anaokulunda havuza düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray, gözyaşları arasında defnedildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, anaokulunun açılış için Milli Eğitimden henüz izin almadığı da ortaya çıktı.

Dün Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde yeni açılan bir özel anaokulunda, bordum katta bulunan yüzme havuzuna düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray Korkmaz, otopsi işlemlerinin ardından bugün şehir mezarlığında defnedildi. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazında gözyaşları sel olurken öğretmen olan anne Güler ve baba Murat Korkmaz güçlükle ayakta durabildi. Kılınan cenaze namazının ardından minik Miray'ın cenazesi dualarla defnedildi.

Okulun ruhsatı yok

Öte yandan olayın ardından başlatılan soruşturmada anaokulunun henüz Milli Eğitim Bakanlığından açılış onayı almadığı da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 28 Ağustos'ta anaokulunun açılması için Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe verildi. Bu süre zarfında ilgili müfettişlerin de açılış öncesi kurumda yaptığı incelemelerde minik Miray'ın ölümüne neden olan havuzun güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğu ve bu eksikliklerin giderilmesi gerektiği raporlara yansıdı. Feci olayın ardından anaokulunun müdürü ile 2 işletme sahibi polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ederken Malatya Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, okula resmi olarak henüz hiçbir şekilde açılış için onay verilmediğini söyledi. Tatlı, Miray'ın anne ve babasının da öğretmen olduğunu belirterek, “Çocuğumuz yürüme ve konuşma güçlüğü çeken bir çocuğumuzdu. Olayın yaşandığı okul, resmi olarak açılış onayı verilmiş bir kurum değil. Kurum açma için bize 28 Ağustos'ta müracaat var. Biz de müfettişlerimizi göndermiştik, kurumun uygun olup olmadığını incelemek için. Bu incelemeler yapılıyorken kurum açmak için bakanlığa yazı yazılmadan böyle bir olay yaşandı. Cumhuriyet Savcımız adli boyutunu yürütüyor, bizler de müfettiş yolladık, onlarda çalışmalarını yapıyor, teknik raporları bekliyoruz” diye konuştu.