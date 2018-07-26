Anız yangınlarına karşı uyardı

Acar, ”Yaz aylarındaki sıkıntılarımızdan biri anız, ot ve bahçe yangınları. Malatya ‘ günde 25- 30 arası yangına gidiyoruz bunların yüzde 90’nı anız, ot ve bahçe yangını. En küçük bir yangın söndürülmese diğer bölgelere sıçrayarak büyük bir felakete sebep vermektedir” dedi.

Yaz aylarında meydana gelen bahçe, ot ve anız yangınları konusunda vatandaşları uyaran Acar, "Yaptığımız istatistiklerden bahçe yangınlarının çoğunun bahçe temizliği yapıldıktan sonra oradaki çalı ve çırpıyı temizlemek için yakarak birçok yangına sebep verebilmekteler. Ayrıca piknik yapan vatandaşlarımızın piknik sonunda ateşlerini kesinlikle söndürmeleri gerekmektedir, söndürülmemiş sigara izmaritlerini kesinlikle bahçelere ve otlu alanlara atmamalılar. Arazilere, ormanlara ve tarlalara cam şişeleri atılmamalı ve atılmış olanları da toplanarak emniyetli bir yere bırakılmalı ya da gömülmeli böylece birbirimiz yardımcı olarak yangınlara daha aza indire biliriz. Malatya Büyükşehir İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak anız ve ot yangınlarına karşı bir broşür bastırdıklarını ‘Anız yakarak geleceğini karartma ‘ sloganımız bu çünkü anızları yaktığımızda bununla birlikte toprak içerisinde faydalı canlılar ve organik maddeleri de yakmış oluyoruz. Bir sonraki yıl verimi artırmak için daha fazla gübreye ve ilaca ihtiyaç var, böylece daha fazla ilaçlı daha fazla suni gübreli gıdaları tüketmiş oluyoruz” diye konuştu