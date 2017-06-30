Ankara’da Malatyasporlular Derneği kuruldu

Avukat Tacettin Ayhan başkanlığındaki 44 kişilik kurucular kurulunun ilk sırasında iş adamı, eski Malatyaspor yöneticisi ve Malatya Eğitim Vakfı (MEV) Ankara Şube eski Başkanı Yaşar Öncan yer aldı. İkinci sırada ise MEV Ankara Şube Başkanı Ekrem Dernek bulunuyor.

Ankara Malatyasporlular Derneği Kurucular Kurulu Başkanı Tacettin Ayhan, Yeni Malatyaspor’a Ankara’da gerekli desteği vermek üzere dernek kurma kararı aldıklarını belirterek, “Yeni Malatyaspor’un başarılı olması için çalışacağız. Sadece birkaç yönetici değil toplumun tüm kesimleri elini taşın altına koymalıdır. Takımın iyi ve kötü gününde yanına olacak desteğe ihtiyaç var. Ankara’da bizler bunun için yola çıktık” ifadelerini kullandı.

Ankara Malatyasporlular Derneği Başkan Yardımcısı Fuat Yılmaz ise, “Derneğimiz geçmiş dönemlerde Malatya şehrine her konuda üstün hizmetleri olan 44 kurucu üyeden oluşmaktadır. Malatyaspor’a hizmet etmiş, başkanlık ve yöneticilik yapmış isimler beni oldukça heyecanlandırıyor. Bu güç ülkenin yönetildiği başkentten takımımız ile bütünleştiği takdirde inanılmaz işlere imza atacağımızdan şüphem yoktur” diye konuştu.