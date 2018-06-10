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10 Haziran 2018 16:59

Antalya’da Malatya rüzgarı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) Sanatçıları Antalya’da Ramazan Gecelerine katıldı.

Antalya’da Malatya rüzgarı

10 Haziran 2018 16:59


Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl büyük bir coşkuyla düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında, Malatyalılar hemşehri gecesi gerçekleştirildi.


Ramazan boyunca Karaalioğlu Parkı ve Şarampol Caddesi üzerinde farklı etkinlikler düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, hemşehri geceleri kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Kültür Etkinliğini düzenledi. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden 14 sanatçının katıldığı etkinlikle unutulmaz bir gece yaşandı.


Malatya Türküleri coşturdu


Vatandaşlardan yoğun ilgi gören hemşeri gecesinde Malatya kültürüne ait yöresel türküler seslendirildi. Karaalioğlu Parkı’nı dolduran vatandaşlar, yöreye ait türküler eşliğinde bol bol halay çekti. Malatya Büyükşehir Belediyesi sanatçıları Sena Altıntop, Meltem Türün ve Batuhan Kurt’un seslendirdiği birbirinden güzel eserler büyük alkış aldı.


Gecede ayrıca MABESEM Tiyatro Sanatçıları Meddah ve ortaoyunu gösterisi yaptı.




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