Antalya'da Malatya rüzgarı

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) Antalya'da açıldı. Fuara Pütürge Belediyesi kayısı, Pütürge Dermanı ve Geven Balı, Arapgir Belediyesi ise Reyhan Çayı ile katılım sağladı.

TOBB' nin organize ettiği ve Fırat Kalkınma Ajansının katkısı ile düzenlenen fuara Pütürge ve Arapgir belediyeleri katıldı. Fuara üretici ve talepler anlamında yoğun bir katılım olduğuna işaret eden Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, "Cumhurbaşkanımızın vurguladığı yerli ve milli ürünlerin tanıtımı noktasında hazırlanan fuardayız. Yöresel ürünler fuarı düzenlendi. Bölge kalkınma ajansımızın katkılarıyla burada yöremize ait ürünler sergileniyor. Malatya kayısısı, Pütürge Dermanı ve Geven Balı, Arapgir ise Reyhan Çayı ile katılım sağladı. Gerek uluslararası gıda firmaları gerekse Türkiye'de bulunan büyük marketlerden Migros, Metro, Carrefoursa ile görüşmelerimiz oldu. Bizim yöresel ürünlerimizi kendi raflarında satmalarını talep ettik. Bu yöndeki çalışmalarız fuar boyunca devam edecek” şeklinde konuştu.

Fuarı gezen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Pütürge standını yakından inceledi. Sergilenen ürünler hakkında bilgi alan Hisarcıklıoğlu bu stanttan basın mensuplarına poz vermeyi de ihmal etmedi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'deki 3 yöresel ürünün Avrupa Birliği tarafından tescillendiğini belirterek, “Şimdi sırada diğer ürünler var. Bu ürünleri inşallah Avrupa'da tescil ettirirsek işte o zaman bizi kopyalayacaklar. Kopyalamadıktan sonra işte o zaman biz marka olacağız” dedi. Bu yıl 9'uncu kez düzenlenen YÖREX'e aralarında Malatya'nın da bulunduğu 72 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yöresel ürünleriyle katıldı. ‘Sizin oraların nesi meşhur' sloganıyla 24-28 Ekim tarihlerinde açık kalacak YÖREX'te, 252 kurum, 135 oda borsa, 19 kalkınma ajansı yöresel ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

500'e yakın katılımcının yer aldığı ve 200 bin ziyaretçinin hedeflendiği YÖREX için, NFAŞ Fuar Merkezi'nde açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Malatya Pütürge İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Polat, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, fuara katılan bazı il ve ilçelerin belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldı.