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09 Ağustos 2018 13:20

Antrenmanda Erol Bulut’tan ‘iyi başlangıç’ vurgusu

Süper Lig’de 2018-2019 Futbol Sezonunun açılış maçında İzmir’de Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenmanda Erol Bulut’tan ‘iyi başlangıç’ vurgusu

09 Ağustos 2018 13:20


Nurettin Soykan Tesislerinde taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda futbolcuların çalışmadaki istekli halleri teknik heyeti memnun etti.


Antrenman öncesi futbolcularıyla saha ortasında bir toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut, sezona iyi başlamak için Göztepe’yi yenmeleri gerektiğini söyledi.


Ligin ilk maçlarının her zaman olduğunu ve bu zorluğu bilerek İzmir’e gitmeleri gerektiğini belirten Bulut, “Yoğun geçen bir kamp ve hazırlık döneminin ardından nihayet ligin ilk haftası geldi çattı. Bütün emeklerin karşılıklı bulması en büyük temennimiz. Sizlerle 34 hafta boyunca bazen üzüleceğimiz, bazen sevineceğimiz bir maraton içerisine gireceğiz. İnşallah bizim için çokça sevineceğimiz bir 34 hafta olur. Hocanız olarak size bu zorlu maratonda sonuna kadar güveniyorum. Sizlerin de beni mahcup etmemek için elinizden geleni yapacağına hiç şüphem yok. Sezona iyi başlamak için Pazar günü deplasmanda karşılaşacağımız Göztepe’yi yenmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.


Sarı-kırmızılılar daha sonra Göztepe maçının taktiğini çalıştı. Taktik çift kale maçta as takımda yeni transferler Aleksic ve Guilherme’nin de yelek giydiği görüldü.


Yeni Malatyaspor Cumartesi günü yapacağı antrenmanın ardından Elazığ aktarmalı olarak İzmir’e gidecek.




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