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19 Kasım 2017 10:01

Araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı

Malatyalı oto tamircileri, kış mevsimi öncesi sürücülere araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmaları uyarısında bulunarak, kışlık bakımı ihmal eden araç sahiplerinin kışın oluşabilecek arızalar nedeniyle daha ağır faturalarla karşılaşabileceklerini söyledi.

Araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı

19 Kasım 2017 10:01


Malatya’da Eski Sanayi Sitesi’nde yaklaşık 25 yıldır oto tamirciliği yapan Aziz Berk isimli esnaf, kış bakımını her araç sürücüsünün yapması gerektiğini ifade ederek, yapılan bakımlar hakkında bilgi verdi. Berk, “Kış mevsimi gelmeden sürücülerin araçlarının fren balatlarına baktırmaları lazım, amasörler iyi değilse değiştirmeleri lazım. Çünkü amasörlerin esnemesi lazım. Bunun yanında araçların ön düzen bakımının yapılması lazım. Yine kış lastiğinin takılması lazım, kaloriferlerin elden geçirilmesi lazım. Yani genel olarak araçların yağı, suyu, filtreleri, bujileri, fren tertibatı, silecekleri, akü ve lastiklerinin kontrol edilmesi hayati önem taşıyor. Avrupa dediğimiz araçlarda ise sadece antifriz değişimi, yağ bakımı, yağ filtresi bakımı, hava filtresi ve klima bakımı gibi bakımlar yapıyoruz. Yapılmadığı zaman bunlar sürücünün aleyhine olur. Mesela kışın fren tutmaz araç kayar, bir yere vurur ve bu gider sürücünün cebinden kat kat çıkar” şeklinde konuştu.


Bir aracın kışlık bakımının ortalama 450-500 TL’yi bulduğunu söyleyen Berk, bunun her araç için geçerli olmadığını, daha az masrafla da bakım yapılabileceğini söyledi. Kış mevsimi dolayısıyla sanayide az da olsa yoğunluğun başladığını dile getiren Berk, “Ama eskiye göre araç bakımı yok. İnsanlar eskiden araçlarına daha titizdi şu anda sürücüler o hassasiyeti göstermiyor” ifadelerini kullandı.


Mehmet Alkan isimli esnaf da, araçların kışlık bakımın önemli olduğunu aktararak, “Sürücüler kışlık bakım yapmazsa daha büyük sorunlarla karşılaşabilirler. O yüzden bir an önce kışlık bakımı yaptırsınlar. Bir arabanın kışlık bakım maliyeti ortalama 500 TL ama bu her araç için geçerli değil. Kaldı ki bir insan canı söz konusuysa bu fazla bir meblağ değil” diye konuştu.




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