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Aracında 20 kilo uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı

Malatya’da polis ekipleri tarafından bir şahsın bulunduğu araçta 20 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya'da polis ekipleri tarafından bir şahsın bulunduğu araçta 20 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada araçta zulalanmış vaziyette 20 kilo 810 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem yapıldı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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