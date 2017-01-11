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11 Ocak 2017 17:09

Araçlar kaldırımı yayalar yolu kullanıyor

Araçlar kaldırımı yayalar yolu kullanıyor

11 Ocak 2017 17:09

Malatya’da parkmetre uygulaması nedeniyle araçlar kaldırımlara park edince yayalar trafiğin aktığı yolu kullanmak zorunda kalıyor.
Niyaz Mısri Caddesi başta olmak üzere birçok sokak ve caddede araç sahipleri parkmetre ücreti ödememek için aracını kaldırıma park edince, vatandaşlar trafiğin akışının olduğu yolu kullanmak zorunda kalıyor.
Niyazi Mısri Caddesi esnafları parkmetre uygulamasına tepki göstererek, uygulamanın kaldırılmasını istedi. Celal Özbey isimli market işletmecisi, otopark parası ödemesine rağmen kendi dükkanının önüne aracını park etmek için bir de ayrıca parkmetre parası ödediğini ifade ederek, kaldırımların araçlar tarafından işgal edilmesinin bir utanç tablosu olduğunu söyledi.

“Hemen yanına kesiliyor ama kaldırıma kesilmiyor”
Günlük 10 lira vermek zorunda bırakıldıklarını belirten Celal Özbey, “Bu binalar yapılırken zaten otopark ücreti ödedik. Şimdi bir de her gün bizden parkmetre ücreti istiyorlar. Biz aracımızı nereye götürelim. Biz arabanın bandrolünü yatıramıyoruz, kaldı ki bir de günlük buraya para verelim. Bakın işte görüyorsunuz vatandaşlar arabalarını kaldırımlara koymuşlar. Ücrete ödememek için kaldırımlara park ediyorlar araçlarını. Oralara fiş kesilmiyor. Yani hemen yanına kesiliyor ama kaldırıma kesilmiyor” ifadelerini kullandı.

“Aracını kaldırıma koyduğunda fiş kesilmiyor”
Orhan Karakuş isimli PVC işi yapan esnaf ise oluşan tablonun oldukça ilginç olduğunu savunarak, “Aracını kaldırıma koyduğunda fiş kesilmiyor. Niyeyse öyle bir uygulamaları var. Bu çok yanlış bir uygulama. Aslında parkmetrenin tamamen kalkması lazım. Biz zaten ilan ve çöp vergisini ödüyoruz” diye konuştu.

“Adamın başka bir alternatifi yok, işi bu”
Niyazi Mısri esnaflarından Ali Dikencik de mağdur olduklarını dile getirerek, “Niyazi Mısri esnafı hep inşaat üzeri. Adam misal sabah gelip burada dükkanını açıyor ya, sabah dükkanını açtığından 10-11’e kadar malzemesini yüklüyor. Bu adam inşaata gidip geliyor, tekrar malzemesini indiriyor. Burada parkmetre uygulaması yanlış diye düşünüyorum. Adamın başka bir alternatifi yok, işi bu. Dükkanının önüne aracını getirmekten başka yolu yok” dedi.



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